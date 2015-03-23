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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 23日 星期一 11:50 BJT

西班牙国家德比巴萨2-1力克皇马

苏亚雷斯周日一剑封喉，助巴塞罗那赢得“国家德比”的胜利，2-1击败皇家马德里，在西甲积分榜领先优势扩大至四分。尽管梅西与C罗的个人对决成为外界关注的焦点，苏亚雷斯挺身而出，在第55分钟攻破皇马球门，为巴萨锁定胜局。之前马蒂厄和C罗分别为两队建功。路透
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