C罗为皇马攻入第300球

C罗周三头槌建功，帮助皇马2-0击败巴列卡诺，与领头羊巴塞罗那的差距缩小至四分。皇马之前9-1痛击格拉纳达，其中C罗独中五球。C罗在西甲射手榜领先梅西五个球高居榜首，他同时也成为第三位为皇马进球达到300球的射手，前两位则为劳尔(323)和斯蒂法诺(307)，而C罗仅用288场比赛就达到这一里程碑，劳尔则出战741场，斯蒂法诺出战396场。