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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 29日 星期三 13:31 BJT

巴萨6-0横扫赫塔菲

“MSN三剑客”--梅西、内马尔和苏亚雷斯周二联袂率西甲领头羊6-0大胜赫塔菲，与第二名皇马的积分差距扩大至五分。梅西先是“勺子”点球破门，苏亚雷斯第25分钟将比分改写为2-0。内马尔三分钟后破门，标志“MSN三剑客”本赛季进球数达到100个，其中梅西49球，苏亚雷斯，21球内马尔32球。

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