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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 18日 星期一 14:18 BJT

巴萨第23次西甲封王

梅西周日打破僵局，率巴塞罗那客场1-0小胜马德里竞技，第23次西甲封王，这也是巴萨最近七年内第五次赢下西甲冠军。C罗打进个人在西甲的第26个帽子戏法，率皇马4-1大胜西班牙人，但只能眼睁睁看着巴萨加冕。巴萨依然有望重演2009年三冠王的辉煌，5月30日将与毕尔巴鄂争夺国王杯，6月6日将在欧冠决赛对阵尤文。路透

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