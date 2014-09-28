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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 28日 星期日 11:36 BJT

梅西收获生涯第400球 巴萨6-0大捷

梅西打进职业生涯第400粒进球，帮助巴塞罗那6-0横扫格拉纳达，继续保持西甲领跑位置。梅西此役贡献两球，内马尔则上演帽子戏法。不过卫冕冠军马德里竞技4-0大胜塞维利亚，目前以两分之差紧随其后。皇马落后巴萨四分，目前列第五，C罗继续保持不俗的进球势头，打进全场第二球，皇马2-0击败比利亚雷亚尔。路透
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