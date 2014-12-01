版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 13:13 BJT

巴萨1-0胜巴伦西亚 一拉科球迷死亡震惊西甲

巴塞罗那周日1-0小胜巴伦西亚，稍早马德里竞技主场2-0击败拉科鲁尼亚。客队一名球迷赛前数小时死亡事件成为各界关注的焦点。数十名警方所称属于“极端”组织的球迷在街头发生斗殴，一名43岁的拉科球迷落入马竞主场附近结冰的河水中，他因心跳骤停、体温过低和头部伤势，下午两点在医院中不治身亡。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐