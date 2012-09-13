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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 11:11 BJT

伊涅斯塔将因伤缺阵10至15天

西甲巴塞罗纳周三宣布，该队大将伊涅斯塔由於在国家队的比赛中拉伤右腿肌肉，将缺阵10至15天。伊涅斯塔将缺席周六对赫塔菲的西甲比赛，以及下周三欧冠对战莫斯科斯巴达的比赛，但有望在下周六联赛第五轮对战格拉纳达的比赛中伤愈归队。

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