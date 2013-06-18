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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:21 BJT

皇马、曼城已向我发出邀请--伊斯科

马拉加中场组织者伊斯科周一表示，皇马、曼城均已向自己提出邀约，并称自己将在周二决定未来去向。现年21岁的伊斯科本赛季助马拉加打入欧冠八强。前马拉加主帅佩莱格里尼赛季末刚转投曼城，伊斯科称这可能成为影响其决定的因素之一，但并表示，自从佩莱格里尼抵达英超俱乐部后，二人还没有进行过沟通。路透
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