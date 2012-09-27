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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 11:54 BJT

卡卡戴帽 伯纳乌杯皇马8-0夺冠

周三皇马主场8-0大胜哥伦比亚百万富翁队，卡卡上演帽子戏法，莫拉塔与卡列洪各有两球入账，本泽马亦收获进球。皇马三年前豪掷6500万欧元从AC米兰引入卡卡，但这位巴西国脚在本赛季还未在皇马的正式比赛中获得出场机会。此番出战或将使昔日神童重新回到人们视野中。

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