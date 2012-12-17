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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:31 BJT

西甲---巴萨4-1马竞 皇马2-2平西班牙人

周日西甲联赛巴塞罗那主场4-1击败马德里竞技，法尔考为马竞首开纪录，阿德里亚诺、布斯克茨分别建功反超比分，下半时梅西梅开二度将个人年度进球纪录改写为90；同日皇马主场2-2平西班牙人，穆里尼奥在赛后表示本赛季取得联赛冠军已经“不太可能”。西甲16轮比赛后巴萨46分，领先马竞9分、皇马13分。路透

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