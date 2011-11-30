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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 18:09 BJT

巴萨4-0大胜巴列卡诺

周二在诺坎普球场展开的西甲一役中，桑切斯梅开二度，帮助巴塞罗那走出周末0-1负于赫塔菲的阴影，最终巴萨主场4-0胜巴列卡诺。桑切斯比赛第29分钟首开纪录，第41分钟再入一球，中场休息前比利亚锦上添花，下半时开始後梅西攻入西甲本赛季个人第16粒进球，巴萨最终4-0定胜局。路透

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