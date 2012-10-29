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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 12:01 BJT

西甲---皇马5-0马洛卡 马竞积分赶上巴萨

周日西甲联赛第九轮皇马客场5-0大胜马洛卡，伊瓜因与C罗双双梅开二度，卡列洪亦有一球入账；在另一赛场上马德里竞技主场3-1击败奥萨苏纳，法尔考打入个人本赛季西甲联赛第10粒进球。此战之後马竞与巴萨同积25分并列第一，皇马落後8分排在第四。路透

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