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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 15日 星期一 13:59 BJT

皇马：马塞洛将伤停3个月

西甲俱乐部皇马周日宣布，该球队主力後卫马塞洛由於在国家队的训练中右脚第五跖骨骨折而将伤停3个月。巴西国脚的缺席将使主帅穆里尼奥更加头疼，因该球队另一名左後卫法比奥·科恩特朗(Fabio Coentrao)在葡萄牙国家队的比赛中也遭遇肌肉拉伤。路透

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