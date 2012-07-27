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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 10:27 BJT

马斯切拉诺同意续约巴萨

巴塞罗那周四宣布，阿根廷球员马斯切拉诺同意与球队延长合约至2016年6月。28岁的马斯切拉诺2010年从利物浦转投巴萨，在瓜迪奥拉的调教下，从司职後腰改打中後卫，已为巴萨效力过97场比赛，助球队赢回六座奖杯。据媒体报导，新合约中违约金将从9,000万欧元升至1亿欧元。

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