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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 15:16 BJT

巴萨4-0大胜莱万特

伊涅斯塔周日上演精彩演出，两次助攻梅西破门，一次助攻法布雷加斯得分，自己还打入一球，最终率巴塞罗那4-0大胜莱万特，延续在本赛季西甲的不败开局。巴萨在13轮过後赢下12胜1平佳绩，以三分优势领先于马德里竞技排名榜首。劲敌皇家马德里周六0-1爆冷输给贝蒂斯，与巴萨的差距进一步拉大。路透

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