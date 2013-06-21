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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 15:17 BJT

梅西被要求9月出席庭审

因涉嫌税务欺诈，巴塞罗那检察院目前已正式起诉梅西及其父。法院周四要求二人在今年9月17日出席庭审并作证。西班牙税务部门指控梅西和其父亲豪尔赫在2007年至2009年期间，连续三年偷逃税款，依照西班牙现行法律，若罪名成立二人将最高面临四年监禁。路透

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