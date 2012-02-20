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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 10:39 BJT

梅西四球 巴萨5-1胜巴伦西亚

周日梅西一人独进四球，助巴塞罗那主场逆转，以5-1胜巴伦西亚，缩短与西甲领头羊皇家马德里差距，但此役後巴萨仍落后皇马10分。开赛仅五分钟，皮亚蒂就为巴伦西亚拔得头筹，但世界足球先生梅西五分钟内进两球，巴萨第27分钟开始领先，下半时梅西再入两球，哈维最後锦上添花。路透

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