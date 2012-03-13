梅西：瓜帅对巴萨比我更重要

梅西周一淡化个人对於巴塞罗那的影响力，称主帅瓜迪奥拉对团队更为重要。梅西周末一场比赛中梅开二度，距离巴萨史上得分最高手罗德里格斯的235粒进球仅有5球之差。他接受记者采访时说道：“瓜帅比我对巴萨更重要。他到来後，改变了我们的一切。能赢的他都赢的了。”路透