版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 11:56 BJT

梅西与巴萨续约至2018年

西甲巴塞罗那周四表示已经与梅西续约，新合约至2018年6月30日，这样基本上可以保障阿根廷人至少将为巴萨效力到31岁。现年25岁的梅西自13岁便加入巴萨青训营，他在2012年一年内为俱乐部和阿根廷国家队共打入91粒进球，并连续第四年当选世界足球先生。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐