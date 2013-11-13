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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 13日 星期三 13:55 BJT

梅西将缺阵六到八周

效力巴塞罗那的世界足球先生梅西周二表示，将“全身心”投入腿筋伤势的治疗和恢复中，意味着他将缺阵六到八周。梅西是在周日巴萨4-1击败皇家贝蒂斯的比赛中受伤，他表示自己的首要任务是尽快重返赛场，以便为巴萨冲击冠军尽力。路透

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