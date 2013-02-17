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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 11:14 BJT

西甲--梅西为巴萨贡献超300球 巴萨2-1格拉纳达

周六西甲联赛巴塞罗那客场2-1击败格拉纳达，第26分钟主队取得领先，下半时第50分钟梅西破门扳平比分，第73分钟梅西任意球直接破门梅开二度，助巴萨实现逆转。这两粒进球是梅西为巴萨一队打入的第300、301粒进球。此战之后，排在积分榜榜首的巴萨领先少赛一场的第二名马竞15分。路透

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