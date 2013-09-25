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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 25日 星期三 15:04 BJT

内马尔打破西甲进球荒 巴萨4-1大捷

内马尔贡献个人在西甲的首个进球，帮助巴萨周二主场4-1击败皇家社会。卫冕冠军巴萨新赛季六轮过后保持全胜。内马尔为巴萨首开纪录，梅西三分钟后接这位巴西人的传球将比分改写为2-0。瓦斯奎特打入第三球，梅西则在终场前13分钟打进巴萨第四球。路透
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