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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:20 BJT

西甲---梅西年度91球 巴萨3-1胜

周六西甲联赛巴塞罗那客场3-1击败巴拉多利德，梅西打入其年度第91粒进球。西甲17轮比赛后巴萨战绩为16胜1平遥遥领先。而皇马则客场2-3不敌马拉加，队长卡西利亚斯意外地未出现在首发阵容中。在本轮比赛中马德里竞技1-0主场胜塞尔塔，落后巴萨9分列次席，领先第三名皇马7分。路透

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