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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 11:43 BJT

梅西否认偷漏税指控

西班牙税务部门指控阿根廷球星梅西以及其父自2006年至2009年期间偷漏税金额超过400万欧元，梅西周三否认这一指控。若罪名成立，梅西父子或将面临最高四年的监禁。梅西通过其Facebook页面称自己和父亲没有过任何税务方面的欺诈行为。据福布斯杂志的数据显示，26岁的梅西每赛季年薪超过2000万美元。路透
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