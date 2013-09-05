梅西及其父“补交”500万欧元税款

西班牙一家法庭周三发表声明称，巴塞罗那前锋梅西及其父豪尔赫在6月被指控偷漏税后，已向西班牙当局“补交”逾500万欧元(660万美元)。两人依然会在9月17日出席法庭听证，不过两人的律师已请求推迟听证，因他当天还有另一宗辩护。西班牙检方指控梅西肖像权的出售行为被用设在乌拉圭、伯利兹等国的壳公司予以掩盖，以此偷漏税逾400万欧元。路透