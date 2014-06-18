世界杯-西班牙检察官请求法官撤销对梅西的偷税指控

路透马德里6月17日 - 西班牙检察官已向法官申请撤销对梅西偷税的指控，并认为梅西的财务是由其父亲负责，而不是他本人。

这名阿根廷籍世界足球先生和他的父亲豪尔赫去年被控告在2006至2009年间，通过提交虚假的申请表、隐匿了肖像权收入，偷逃西班牙超过400万欧元（约合545万美元）的税款。

但梅西和他的父亲否认任何不当行为。

梅西的父亲已经承担了梅西税务状况的全部责任，这对父子在去年9月向西班牙当局补缴了500万欧元的税款。

“很明显，梅西既没有参与到任何关于他收入的分配和管理的决策中，也不知道（为避税进行的）收入结构调整的范围、尺度、目的和影响，”检察官Raquel Amado在一份周二公布的文件中写道。

梅西是现在世界上薪酬最高的运动员之一。根据《福布斯》杂志，他在一个赛季薪水和奖金一共超过4千万美元。另外，他还能从赞助商身上得到大约2300万美元。

《福布斯》杂志将他列在运动员收入排行榜第四名。前三名分别是拳击手弗洛伊德·德梅威瑟，皇马足球运动员C罗和篮球运动员勒布朗·詹姆斯。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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