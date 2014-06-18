世界杯-西班牙检察官请求法官撤销对梅西的偷税指控

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里6月17日 - 西班牙检察官已向法官申请撤销对梅西偷税的指控，并认为梅西的财务是由其父亲负责，而不是他本人。
这名阿根廷籍世界足球先生和他的父亲豪尔赫去年被控告在2006至2009年间，通过提交虚假的申请表、隐匿了肖像权收入，偷逃西班牙超过400万欧元（约合545万美元）的税款。
但梅西和他的父亲否认任何不当行为。
梅西的父亲已经承担了梅西税务状况的全部责任，这对父子在去年9月向西班牙当局补缴了500万欧元的税款。
“很明显，梅西既没有参与到任何关于他收入的分配和管理的决策中，也不知道（为避税进行的）收入结构调整的范围、尺度、目的和影响，”检察官Raquel Amado在一份周二公布的文件中写道。
梅西是现在世界上薪酬最高的运动员之一。根据《福布斯》杂志，他在一个赛季薪水和奖金一共超过4千万美元。另外，他还能从赞助商身上得到大约2300万美元。
《福布斯》杂志将他列在运动员收入排行榜第四名。前三名分别是拳击手弗洛伊德·德梅威瑟，皇马足球运动员C罗和篮球运动员勒布朗·詹姆斯。
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* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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