米丘将迎西班牙国家队首秀

西班牙国家队主教练博斯克表示，效力英超俱乐部斯旺西的前锋米丘将参加明年2月6日西班牙与乌拉圭的比赛，这将是其国家队首秀。26岁的米丘是本赛季英超联赛头号射手，18场比赛中共打入13球。一同入选国家队的还有效力于维戈塞尔塔的阿斯帕斯，阿斯帕斯或将在冬季转会至斯旺西。路透