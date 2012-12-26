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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 11:56 BJT

米丘将迎西班牙国家队首秀

西班牙国家队主教练博斯克表示，效力英超俱乐部斯旺西的前锋米丘将参加明年2月6日西班牙与乌拉圭的比赛，这将是其国家队首秀。26岁的米丘是本赛季英超联赛头号射手，18场比赛中共打入13球。一同入选国家队的还有效力于维戈塞尔塔的阿斯帕斯，阿斯帕斯或将在冬季转会至斯旺西。路透

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