版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 11:24 BJT

皇马签约莫德里奇

西甲联赛新赛季开局不利的皇马周一签下克罗地亚中场球员莫德里奇。26岁的莫德里奇此前效力于托特纳姆热刺，已於周一抵达马德里并通过体检，将披19号球衣。新合约为期五年，据媒体报导，皇马将先支付3500万欧元转会费，之後根据他的出场次数和球队成绩还可能增加700万欧元。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐