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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 13:51 BJT

穆帅将对《马卡报》主编采取法律行动

西甲俱乐部皇马及其主帅穆里尼奥本周对西班牙体育日报《马卡报》主编Roberto Palomar发出律师信。Palomar是前任巴萨副主席，在其撰写的文章中称穆里尼奥是那种“开车撞人会逃逸的那种肇事者”。该报称穆里尼奥要求修改对皇马及其本人的批评言论，并赔偿1万5千欧元。

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