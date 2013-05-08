穆帅：我对卡西个人没意见 只是洛佩斯更优秀

皇马主帅穆里尼奥周二在新闻发布会上对记者表示，自己对卡西利亚斯个人没有意见，只不过他认为迭戈·洛佩斯是更好的守门员。穆帅称自己不想伤害任何人，但身为皇马教练，其中一个重要职责就是选择合适的队员，而自己的选择是经过严肃分析的。“有些人认为卡西比洛佩斯强，我接受他们的意见，但是他们也要接受我才是主教练的这一事实，”穆帅称。路透