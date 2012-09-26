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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:55 BJT

穆里尼奥：也许将执教至70岁

皇马主帅穆里尼奥在接受采访时表示，自己或将继续执教20年直至70岁。穆里尼奥明年一月份将满50岁，他表示非常理解为何曼联主教练弗格森仍执教鞭，自己应该也会像他一样。穆帅称自己至退休前仍有许多任务要完成，他是唯一一位率领三支不同球队获得欧洲联赛冠军的教练。

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