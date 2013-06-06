内马尔称自己刚起步 不能与小罗相比

刚与巴塞罗那签约的内马尔在周三播出的采访中称，小罗纳尔多为巴萨和巴西国家队书写了历史，自己还不能与之相比，因为自己“才刚刚开始创造历史”。小罗此前效力巴萨5年，拿下2次西甲冠军和1次欧冠冠军。21岁的内马尔称希望自己也能够在巴萨留下自己的脚印。这位巴西新星的转会费高达7500万美元。路透