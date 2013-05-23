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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 23日 星期四 14:17 BJT

佩莱格里尼将离开马拉加

西甲俱乐部马拉加发言人周三称，主帅佩莱格里尼将在本赛季结束后离开该队。此前媒体猜测曼奇尼从曼城下课后，佩莱格里尼很有可能接掌曼城帅印。马拉加目前在西甲中排在第六，还剩下本周日的最后一场比赛。佩莱格里尼2010年在皇马下课后转投马拉加，本赛季率马拉加首次征战欧冠联赛，在四分之一决赛中被多特蒙德淘汰。路透

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