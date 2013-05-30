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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 12:58 BJT

佩莱格里尼与曼城达成口头协议

即将卸任马拉加帅印的佩莱格里尼周三接受西班牙Onda Cero电台采访时表示，希望与曼城达成的口头协议能最终落实。“我承诺会优先考虑执教曼城。我和他们达成了口头协议，希望最终能落实，”这位59岁的智利教练表示。自曼城本月稍早让主帅曼奇尼下课后，外界一直传言佩莱格里尼将接掌曼城帅印。路透

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