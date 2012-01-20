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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 11:15 BJT

佩佩脚踩梅西遭媒体抨击

周三国王杯四分之一决赛首回合较量中，皇家马德里後卫佩佩脚踩了梅西的手，多家一贯忠于皇马的体育报纸纷纷开始指责佩佩。其中《马卡报》在一篇观点文章中称，佩佩的行为“可耻”且“不可容忍”。而专栏作者Luis Nieto则称应“普遍谴责”并惩罚他。路透

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