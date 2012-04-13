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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 18:00 BJT

比利亚雷亚尔逆转胜马拉加

凭借佩雷斯补时一粒绝杀进球，比利亚雷亚尔周四主场2-1力克马拉加，提高了避免西甲遭遇降级的希望。西班牙中场卡索拉第65分钟为马拉加拔得头筹，但第81分钟马拉加门将卡梅尼将佩雷斯扑倒，直接被红牌罚下，塞纳主罚点球命中，把比分扳为1-1。佩雷斯第94分钟绝杀助球队逆转取胜。路透

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