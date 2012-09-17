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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 13:38 BJT

巴萨4-1胜赫塔菲领跑积分榜

周六巴萨客场4-1击败赫塔菲，上半时阿德里亚诺首开纪录，下半时梅西替补上场梅开二度，于第74、78分钟连进两球，第80分钟赫塔菲追回一球，比利亚则在终场前助巴萨再进一球。巴萨队长普约尔在第57分钟受伤倒地，赛後巴萨宣布其由於左膝受伤将伤停4-6周。

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