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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 12:05 BJT

安切洛蒂入主皇马 布兰克执教PSG

周二西甲皇家马德里正式宣布与原巴黎圣日耳曼(PSG)主帅安切洛蒂签下三年合约，意大利人将接替穆里尼奥掌皇马帅印。同时PSG宣布原法国国家队主教练劳伦特·布兰克将入主，合约为期2年。据西媒报道，皇马需向PSG支付520万美元违约金。法媒称布兰克并非PSG首选，此前俱乐部与曼奇尼、卡佩罗、博阿斯、佩莱格里尼、贝尼特斯等均有接触。路透

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