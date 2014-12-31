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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 31日 星期三 13:51 BJT

皇马主席：多少钱都不会卖贝尔

皇家马德里对曼联及其他潜在买家明确放话：开价多少钱都无法买走贝尔。主席佩雷斯对《马卡报》表示：贝尔对俱乐部的现在与未来具有至关重要的作用，“就像我无法想象皇马会没有C罗，我也无法想象皇马没了贝尔。”贝尔去年以创纪录的一亿欧元转会费加盟皇马。
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