穆里尼奥、C罗国王杯赛禁赛两场

西班牙足协(RFEF)周三公布了对国王杯决赛中C罗和穆里尼奥两张红牌的处罚，二人都将在国王杯比赛中被禁赛两场。穆里尼奥在决赛第75分钟因情绪激动地抗议主裁判罚而遭罚下，C罗则因踢中马竞队长加比脸部而直接被红牌罚下，而该场比赛早些时候C罗还收获了一张黄牌。路透