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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 18日 星期五 13:21 BJT

卡西利亚斯可能考虑告别皇马

效力皇马的西班牙国家队队长卡西利亚斯周四表示，如果登场参赛少的情况继续，现年32岁的他会考虑离开唯一效力过的皇马。卡西利亚斯在上赛季中期手部骨折后，失去了在皇马的主力门将位置。皇马现任主帅安切洛蒂仅让卡西利亚斯在欧冠比赛中登场，让洛佩斯征战西甲比赛。路透
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