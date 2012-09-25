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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 14:39 BJT

皇马2-0巴列卡诺 落後巴萨8分

周一西甲联赛第5轮皇马客场挑战同城对手巴列卡诺，本场比赛本应於周日开赛，而由於体育场照明设施遭人为破坏而延期。第13分钟本泽马为皇马首开纪录，第70分钟C罗罚进点球，最终皇马2-0取得西甲本赛季的第二场胜利，在前5轮共积7分，落後巴萨8分，後者西甲新赛季五战全胜。

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