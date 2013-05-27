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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 14:25 BJT

海因克斯将乐意接受皇马邀约--经纪人

拜仁主帅海因克斯的经纪人Enrique Reyes称，海因克斯愿意在本赛季离开德甲后接受皇马邀约，重帐该西甲豪门帅印。Reyes在接受西班牙媒体采访时称，目前将看皇马主席弗洛伦蒂诺的决定，看他是否选择海因克斯，或是继续尝试挖角PSG主帅安切洛蒂。68岁的海因克斯周六率领拜仁拿下欧冠冠军，下赛季将让位于前巴萨主教练瓜迪奥拉。路透

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