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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 17:57 BJT

皇马3-0胜希洪

周六西甲一役中，皇家马德里三分优继续稳居榜首。在主场迎战希洪竞技中，迪马里奥、C罗与马塞洛分别为皇马各进一球，帮助皇马3-0胜客队，此战过后皇马在西甲也取得了10连胜的骄人战绩，各项赛事取得14连胜。路透

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