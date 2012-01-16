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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:59 BJT

皇马2-1胜马洛卡

周六西甲领头羊皇家马德里2-1胜皇家马洛卡，18轮比赛中积46分，仍居积分榜首。距离上半时结束还有6分钟时，马洛卡的以色列前锋赫梅德头球破门，主队意外领先，第72分钟，伊瓜因为皇马扳平比分，卡列洪第85分钟上演绝杀一球，皇马锁定胜局。路透

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