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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 14:01 BJT

C罗绝妙破门 皇马客场9连胜

周日凭借C罗一记绝妙的脚後跟进球，西甲领头羊皇马1-0胜同城对手巴列卡诺，取得客场九连胜，追平皇马历史客场连胜纪录，西甲积分榜上继续领先。C罗第54分钟脚後跟大力射门，皮球穿过多名球员入网，C罗打进了本赛季个人第29粒联赛进球。路透

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