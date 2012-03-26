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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 12:39 BJT

皇马5-1大胜 领先巴萨6分

西甲领头羊皇家马德里周六主场5-1横扫皇家社会，结束两连平，重新取得超宿敌巴塞罗那6分的领先优势。C罗与本泽马分别梅开二度，伊瓜因贡献全场首粒进球，普列托为皇家社会扳回一分，皇马此役後积75分；另外一役中梅西梅开二度，率巴萨2-0胜皇家马洛卡，巴萨积69分。路透

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