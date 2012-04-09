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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 17:30 BJT

皇马主场遭巴伦西亚逼平

西甲领头羊皇家马德里周日主场0-0遭排名第三的巴伦西亚逼平，较巴塞罗那的领先优势缩小至四分。本场比赛巴伦西亚门将古埃塔多次精彩补救，多次扑出C罗、迪马里亚和本泽马的射门，成为巴伦西亚的英雄。C罗上下半时分别射中门柱。巴伦西亚也出现过破门机会，但双方最终未能改写比分。路透

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