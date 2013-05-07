版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 13:55 BJT

皇马主席佩雷斯呼吁球队团结

近日皇马主帅穆里尼奥与球员关系紧张程度升级，引得俱乐部主席佩雷斯也出面调停。佩雷斯周一称本赛季还剩下国王杯决赛，球队为了球迷必须团结。穆帅与受球迷喜爱的队长卡西利亚斯关系不睦，引发皇马队内分裂，佩佩、拉莫斯均在媒体上声援卡西。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐